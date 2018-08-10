صنع صاروخ موجه من الأقمار الصناعية في سوريا (صور)

تواصل الصناعة العسكرية السورية دعم القوات بابتكاراتها الجديدة. وفي هذه المرة، تم صنع صاروخ عالي الدقة موجه من الأقمار الصناعية.

وقد نشرت صفحة "Syr_Mil_Wik" عبر تويتر صور راجمة الصواريخ المتنقلة بعيار 302 ملم.

© Sputnik . Vasily Batanov فرقاطة روسية تتعقب غواصة أمريكية في البحر المتوسط

وقال الخبير بالأزمة السورية يوري ليامين إن مظهر الراجمة الخارجي يوحي بأنها تطوير للراجمة السورية "خيبر-1".

وأضاف ليامين: "لقد ثبتت هذه الراجمات على عجلات الشاحنات التجارية. وقد ظهرت خلال المناورات الواسعة النطاق للجيش السوري صيف عام 2012".

وأوضح الخبير أن مدى هذه الراجمات يبلغ نحو 100 كم وقد صممت لاستخدامها ضد إسرائيل. ويمكن افتراض أنها صنعت على أساس الصواريخ الصينية "WS-1" و"WS-1B". إذ أنهما يملكان العيار ذاته، 302 ملم، إضافة إلى تشابه الشكل الخارجي.

من الصور النادرة لراجمة صواريخ #سورية الصنع عيار 302 ملم..



معلومة ننشرها للمرة الاولى.. هذه الراجمة تم تطوير صواريخها بمدى ابعد.. و هناك راجمة جديدة بعيار ثقيل و صواريخها دقيقة الاصابة.. #SyrianArmy #SYRIA pic.twitter.com/B8J1Qfrl83 — موسوعة عسكرية سورية (@Syr_Mil_Wik) August 8, 2018

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وقد تمكنت سوريا من صنع العديد من أنظمة الصواريخ قبل اندلاع الحرب، بمساعدة إيران وكوريا الشمالية. إذ تم تطوير صواريخ "سكود" و"توتشكا"، بمساعدة كوريا الشمالية.

بينما ساهمت إيران في تنظيم إنتاج الصواريخ التكتيكية غير الموجهة "ميسلون"، التي تعتبر نسخة من "زلزال-2" الإيرانية. كما تم إنتاج صاروخ "تشرين"، الذي يعمل على الوقود الصلب، وصنع على أساس "فاتح-110".