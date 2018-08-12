"أنصار الله" تسقط ثاني طائرة دون طيار خلال عشرة أيام

تمكن أنصار الله "الحوثيين" اليوم الأحد 12 أغسطس/ آب، من إسقاط طائرة استطلاع لقوات التحالف العربي في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مصدر عسكري في وزارة الدفاع بصنعاء لوكالة "سبوتنيك"، مساء اليوم الأحد، إن "أنصار الله" استهدفوا طائرة استطلاع من دون طيار للتحالف أثناء رصدها مواقع في وقز بمديرية المصلوب غرب الجوف".

© AP Photo / Uncredited اليمن... قتلى وجرحى في معارك على حدود السعودية

ولفت المصدر إلى أن الطائرة هي الثانية من نوعها، التي يتم إسقاطها خلال عشرة أيام لقوات التحالف العربي.

وتقود السعودية التحالف العسكري العربي في اليمن منذ 26 مارس/ آذار 2015 لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

ويشهد اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ يحتاج 22 مليون شخص، أي 75% من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة.

وحسب الأمم المتحدة، فقد وثقت 9500 حالة وفاة مدنية، وغالبية الضحايا المدنيين ناتجة عن الضربات الجوية.