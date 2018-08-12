"بي إف"...قاذف صاروخي صيني مضاد للتحصينات

وتوفر الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للتحصينات قوة نيرانية كبيرة تمكن عدد قليل من الجنود المدربين على مهاجمة تجمعات عسكرية كبيرة، خاصة أن كل قاذف يمتلك أكثر من صواريخ ويمكن استخدامها بصورة متتالية ضد المواقع المعادية.
وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني يمكنه تدمير المركبات ذات التدريع الخفيف، إضافة إلى قدرته على استهداف المباني التقليدية في حالة اختباء القوات المعادية بداخلها.
وذكر الموقع أن الصاروخ الصيني دخل الخدمة عام 2000، ويعد واحد من أفضل القواذف الصاروخية في العالم.
ويستخدم القاذف الصيني صواريخ عيار 93 مم، طولها 70 سم، بينما يصل وزنه إلى 12 كيلوغرام.
وتصل سرعة الصاروخ لحظة انطلاقه إلى 125 مترا في الثانية، ويمكن للجندي الذي يستخدمه رص الأهداف على بعد 600 مترا، بينما يصل المدى المؤثر للصاروخ إلى 200 مترا.
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