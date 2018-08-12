"بي إف"...قاذف صاروخي صيني مضاد للتحصينات

تعد القاذفات الصاروخية المحمولة على الكتف إحدى الأسلحة الفتاكة بيد الجنود في الحروب الحديثة، خاصة أن صاروخا واحدا يحمله جندي واحد يمكنه تدمير موقع محصن يختبئ بداخله عشرات الجنود من القوات المعادية.

وتوفر الصواريخ المحمولة على الكتف المضادة للتحصينات قوة نيرانية كبيرة تمكن عدد قليل من الجنود المدربين على مهاجمة تجمعات عسكرية كبيرة، خاصة أن كل قاذف يمتلك أكثر من صواريخ ويمكن استخدامها بصورة متتالية ضد المواقع المعادية.

ورغم أن روسيا تحتل مكانة روئدة في مجال صناعة الصواريخ المضادة للتحصينات، إلا أن الصين تنتج قاذف صاروخي طراز "بي إف — 97"، الذي يمتلك قدرات فائقة في تدمير تحصينات قوات المشاة، بحسب موقع "ميليتري توداي".

وأوضح الموقع أن الصاروخ الصيني يمكنه تدمير المركبات ذات التدريع الخفيف، إضافة إلى قدرته على استهداف المباني التقليدية في حالة اختباء القوات المعادية بداخلها.

وذكر الموقع أن الصاروخ الصيني دخل الخدمة عام 2000، ويعد واحد من أفضل القواذف الصاروخية في العالم.

ويستخدم القاذف الصيني صواريخ عيار 93 مم، طولها 70 سم، بينما يصل وزنه إلى 12 كيلوغرام.

وتصل سرعة الصاروخ لحظة انطلاقه إلى 125 مترا في الثانية، ويمكن للجندي الذي يستخدمه رص الأهداف على بعد 600 مترا، بينما يصل المدى المؤثر للصاروخ إلى 200 مترا.