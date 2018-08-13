شركة "ألماز – آنتي" في قائمة 10 أكبر مصنعين للمنتجات العسكرية

دخلت مؤسسة "ألماز – آنتي" للدفاع الجوي والفضائي في قائمة عشرة أكبر مصنعين للمنتجات العسكرية في العالم، بنتيجة عام 2017 ، حيث احتلت المركز الثامن ضمن أكبر مئة شركة في العالم ضمن تصنيف مجلة "ديفنس نيوز" الأسبوعية الأمريكية المتخصصة.

موسكو — سبوتنيك. وقالت نائبة المدير العام للمؤسسة، يانا نوفيكوفا، بحسب المكتب الصحفي: "احتلت المؤسسة مرة أخرى "المركز الأول بين الشركات الروسية وفقاً لترتيب" ديفنس نيوز"، ويؤكد هذا بوضوح الأهمية الهائلة لمنتجات مؤسستنا لضمان القدرة الدفاعية لروسيا. تركز جهود الآلاف من الزملاء بشكل أساسي على حجوزات نظام الدفاع للدولة وعلى إنشاء أنظمة دفاع جوي متطورة ومجمعات للقوات المسلحة الروسية".

© Photo / press office of the "Almaz Ante" منتجات شركة "ألماز أنتي" في معرض دبي (صور)

وأشار خبراء الصحيفة إلى أن "ألماز — آنتي" عززت مكانتها في الأسواق العالمية وحافظت على الصدارة بلا منازع بين الشركات الصناعية العسكرية الروسية.

يذكر أن شركة "ألماز-انتي" هي اتحاد شركات مساهمة روسية للصناعات العسكرية تكونت نتيجة انضمام شركة أنتي ومجموعة ألماز بالتجمع مع المؤسسات العسكرية الوطنية خاصة مطوري أنظمة الدفاع الجوي، وقد صممت صواريخ الدفاع الجوي ذات المدى المتوسط والبعيد من طراز "إس-400 تريومف".