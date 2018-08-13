القوات الجوية الروسية تحصل على "تو-95إم إس" المطورة

وقعت وزارة الدفاع الروسية عقدا مع شركة "توبوليف" حول تحديث القاذفة الاستراتيجية "تو-95إم إس إم". وسيعمل على التحديث معمل تاغانروغ للطيران باسم بيرييف.

ونقلت وسائل إعلام روسية عن المدير العام للشركة ألكسندر كونيوخوف أن أول تحليق للقاذفة الاستراتيجية "تو-95إم إس إم" من المتوقع في نهاية عام 2019.

وتحاول وزارة الدفاع تمديد فترة خدمة قاذفات الصواريخ الاستراتيجية. وتعمل من الآن على إصلاح " تو-160 " و"تو-95إم إس". وسيتم تجهيزها بمحركات قوية جديدة، إضافة إلى المعدات الإلكترونية اللاسلكية المحلية.

ومن المتوقع تزويد الطائرات بصواريخ مجنحة بعيدة المدى. كما ذكر رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما فلاديمير شامانوف أن "تو-95إم إس" ستحصل على معدات ملاحة جديدة.

كما تجري شركة "توبوليف" العمل على إنشاء نماذج أولية للطائرات المحدثة "تو-160إم" وقاذفات الصواريخ بعيدة المدى "تو-22إم3إم".