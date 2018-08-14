"سوردينكا"... مركبة استطلاع جديدة للحرس الوطني الروسي

يجري العمل على مركبة جديدة باسم "سوردينكا" لاستخدامها من قبل قوات الحرس الوطني من أجل فرق الاستطلاع وإزالة الألغام.

وأفاد موقع المشتريات الحكومية أن العمل على التصميم التجريبي سينتهي بحلول نهاية تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019.

وتكمن مهام المركبة الهندسية الجديدة في البحث عن الذخيرة والعبوات الناسفة، إضافة إلى القدرة على تحديد وعرض الإحداثيات.

كما أشارت الوثائق الفنية إلى أن المركبة المدرعة يجب أن تزود بحماية من الألغام في الجزء السفلي، إضافة إلى المعدات الإضافية للبحث عن الأجسام المتفجرة وكبح قنوات التحكم الراديوية بالأجهزة المتفجرة.

ويتكون طاقم المركبة من شخصين ومجموعة الاستطلاع وإزالة الألغام. وتتسع لـ4 خبراء ألغام ومدرب كلاب وكلب. وسيتم صنع 58 مركبة مدرعة من هذا الطراز.

ويرجح صنع المركبة الجديدة على أساس "كاماز".