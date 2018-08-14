المنطقة العسكرية المركزية تتسلم أكثر من 350 آلية عسكرية في 2018

صرح قائد قوات المنطقة العسكرية المركزية ألكسندر لابين، اليوم الثلاثاء 14 آب/أغسطس، بأنه تم استلام أكثر من 350 آلية عسكرية متخصصة بموجب طلبيات وزارة الدفاع الروسية في عام 2018.

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك. وقال لابين بحسب بيان صدر عن المنطقة العسكرية المركزية: "تم استلام أكثر من 350 آلية عسكرية متخصصة بموجب طلبيات وزارة الدفاع الروسية في عام 2018، من بينها 140 خلال شهر تموز/يوليو".

