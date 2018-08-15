سوريا... سحق فلول الإرهاب بهاون ميني وهاون ماكسي

وشوهدت مدافع "فاسيليوك" ضمن صفوف "قوات النمر" التي تستعد للمعركة الجديدة ضد الإرهابيين بحسب مصادر إعلامية.

Ministry of Defence of the Russian Federation قنابل فائقة القوة تصيب أهدافا في سوريا بدقة عالية

وشوهد أحد هذه المدافع في صندوق سيارة "غي. أ. زي-3308 سادكو". ويتم وضع مختلف الأسلحة في سيارات "سادكو". وأخيرا اختيرت السيارة من هذا الطراز لحمل هاون "فاسيليوك" الذي يزن نحو 630 كيلوغراما فقط ولهذا يصفه بعض الخبراء العسكريين بأنه هاون ميني.

ويعتبر هاون "فاسيليوك" من المدافع الآلية الرشاشة ويستطيع إطلاق 120 طلقة في الدقيقة. ويتجاوز مداه 4200 متر.

ويتراوح وزن قذائف هاون "فاسيليوك" بين 3.1 و4.6 كيلوغرام. ويمكن لقذيفة هاون "فاسيليوك" أن تتشظى إلى 600 شظية تزن 1 غرام. ويدمر انفجار قذيفة "فاسيليوك" كل شيء في دائرة يتراوح نصف قطرها بين 6 و18 مترا.

كما يوجد في حوزة "قوات النمر" هاون عملاق (أو هاون ماكسي) معروف باسم "إم-240". ويبلغ وزن هاون "إم-240" 4230 كيلوغاراما. وصمم هاون "إم-240" لرمي العدو بالقذائف التي يبلغ وزنها 130 و228 كيلوغراما ويصل مداها إلى 9650 مترا. كما يستطيع هاون "إم-240" تدمير الأهداف على مسافة تقارب 20000 متر بواسطة القذائف الصاروخية.

ويعتبر هاون "فاسيليوك" وهاون "إم-240" من الأسلحة الفعالة. ويُتوقع ان يتمكن الجيش السوري من دحر فلول الإرهاب بواسطتها.