المقاتلون السوريون يكتسبون خبرات لا تقدر بثمن

أجرى الجيش السوري تغييرات مُجدية كثيرة على أساليب عمله.

وأجرى المقاتلون السوريون العديد من التغييرات عملا بنصيحة المستشارين العسكريين الروس.

© Sputnik . Kirill Kallinikov سوريا... سحق فلول الإرهاب بهاون ميني وهاون ماكسي

وكشف العقيد غينادي شيفتشينكو لصحيفة "كراسنايا زفيزدا" لسان حال وزارة الدفاع الروسية، أن المستجدات أدت إلى تقليل خسائر الجيش السوري في الأرواح.

وعلى سبيل المثال تم تغيير أسلوب استخدام المدفعية.

وأوضح العقيد شيفتشينكو أن جنود مدفعية الجيش السوري ظلوا في نفس المكان تقريبا أثناء المعركة في وقت سابق الأمر الذي أتاح للقوات المعادية أن تضرب مواقع مدفعية الجيش السوري. وعملا بنصيحة المستشارين الروس أقبل جنود المدفعية السوريون على تغيير مواقعهم أثناء المعركة، وقاموا بتغيير المواقع خلال الدقائق المعدودة. وسرعان ما قلت الخسائر.

وبدورهم تعلم المستشارون الروس عمل أشياء كثيرة من السوريين.

وأكد العقيد شيفتشينكو أنه وزملائه استفادوا من خبرات المقاتلين السوريين، مشيرا إلى أن المقاتلين السوريين اكتسبوا خبرات كبيرة لا تقدر بثمن.