القوات المصرية مقبلة على استخدام أسلحة جديدة

وتضطر القوات المصرية إلى استخدام الطيران والمدفعية والآليات العسكرية المدرعة، وعلى الأخص الدبابات، لمواجهة الإرهاب في سيناء.

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كما تستعين القوات المصرية التي تحارب الإرهاب بالقناصين. وأظهرت صور نُشرت على شبكة الإنترنت أن بعض القناصين المصريين يستخدمون أسلحة روسية الصنع.

وقالت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية إنها لا ترى في استخدام القناصين المصريين للأسلحة الروسية عجبا. ذلك أن الأسلحة التي تظهر في الصور أثبتت جدارتها خلال حروب كثيرة.

ومن بين الأسلحة التي يستخدمها القناصون المصريون بندقية "إس. في. دي. إس" عيار 7.62 ملم التي صُنعت خصيصا لأجل قوات المظلات وقوات العمليات الخاصة ولا يتجاوز وزنها 5 كيلوغرامات. ورغم صغر حجمها إلا أن مداها المجدي يصل إلى 1300 متر. وتقدر بندقية "إس. في. دي. إس" على إطلاق 30 طلقة في الدقيقة. ويتسع مخزنها لـ10 طلقات. ولا تتعطل بندقية "إس. في. دي. إس" أبدا.

أما بندقية "أو. إس. في-96" فتعتبر من الأسلحة الثقيلة حيث أن وزنها بدون جهاز التنشين البصري يبلغ 12.9 كيلوغرام. ويصل مداها المجدي إلى 1.8 كيلومتر. وتستطيع بندقية "أو. إس. في-96" إطلاق 20 طلقة في الدقيقة. ويتسع مخزنها لـ5 طلقات.

يذكر أن المزيد من العسكريين المصريين مقبلون على استخدام الأسلحة النارية الخفيفة الجديدة بخاصة الأسلحة الروسية الصنع.