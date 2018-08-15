شويغو يتفقد المنطقة الجنوبية العسكرية وأسطول بحر قزوين

صرحت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الروسية روسيانا ماركوفسكايا، اليوم الأربعاء 15 آب/أغسطس، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو وصل إلى المنطقة العسكرية الجنوبية في زيارة تفقدية للقوات المتمركزة في داغستان.

محج قلعة — سبوتنيك. وقالت ماركوفسكايا للصحفيين: " سيقوم وزير الدفاع بتفقد مواقع البناء الخاصة بالبنية التحتية لأسطول بحر قزوين في محج قلعة وكاسبييسك".

© AFP 2018 / لا تتحدثوا مع روسيا بلغة القوة... شويغو يدعو نظيرته الألمانية لـ"تذكر التاريخ" ووفقا لأقوالها سيعقد وزير الدفاع اجتماعا حول تطوير نظم تمركز الأسطول في بحر قزوين بجمهورية داغستان.

والجدير بالذكر أن أسطول بحر قزوين هو أحد مكونات المنطقة العسكرية الجنوبية، ويتمركز في آستراخان لضمان حماية المصالح الروسية في منطقة بحر قزوين. ويشمل الأسطول عددا من الألوية والفرق البحرية.

وكان وزير الدفاع قد أعلن في شهر نيسان/أبريل الماضي، عن انتقال أسطول بحر قزوين من آستراخان إلى كاسبييسك.