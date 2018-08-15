أخطر سلاح يواجه القوات البرية (فيديو وصور)

أصبحت الدبابات التقليدية تواجه خطرا متزايدا يهدد قدرتها على العمل بكفاءة في حروب المستقبل التي تمتلك فيها القوات المعادية أسلحة مضادة للدروع بقدرات تقنية متطورة، خاصة الجيشين الروسي والأمريكي.

قالت مجلة "بوبيلر ميكانيكز" الأمريكية إن الجيوش الحديثة تتجه لامتلاك دبابات شبحية، مشيرة إلى أن قدرة الدبابات على مواصلة القتال بكفاءة تعتمد على جعل اكتشافها بواسطة القوات المعادية أكثر صعوبة.

وأضافت: "التكنولوجيا الشبحية أحدثت ثورة في مجال الحرب الجوية منذ سنوات، وهي الآن تدخل مجال الأسلحة البرية من أوسع أبوابه"، مشيرة إلى أن امتلاك الدبابة صفات شبحية هو السبيل الوحيد لتحقيق النصر في حروب المستقبل.

ولفتت المجلة إلى أن حروب الدبابات ضد القوات المعادية تشبه لعبة "القط والفأر"، مشيرة إلى أن التكنولوجيا الجديدة تعتمد على تقليل بصمتها الرادارية لحمايتها من القوة النيرانية الهائلة، التي أصبح بإمكان القوات الحديثة استخدامها ضد الدبابات عن بعد.

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وتتمثل المخاطر، التي تواجه الدبابات في وزنها الثقيل، ومحركاتها الهائلة، التي تولد حرارة كبيرة أثناء الحركة، وهو ما يجعل رصدها ممكنا عن بعد بواسطة الرادارات التقليدية خاصة عندما تكون مكلفة بتنفيذ مهام هجومية على الخطوط الأمامية للعدو.