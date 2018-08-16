"أتموس 2000"... مدفع إسرائيلي تستخدمه تايلاند (فيديو وصور)

تعد المدافع ذاتية الحركة إحدى أسلحة الحروب الحديثة، التي يمكنها توفير دعم نيراني للقوات البرية أثناء تقدمها في ساحات قتال مفتوحة، ومن بينها المدفع الإسرائيلي "أتموس 2000".

دخل المدفع "أتموس 2000" الخدمة في الجيش الإسرائيلي عام 2004، وهو مدفع ذاتي الحركة يمكنه إطلاق 3 قذائف مدفعية خلال 20 ثانية، بحسب موقع "ميليتري توداي".

ويصل وزن المدفع إلى 22 طن، وطوله 9.5 مترا، وعرضه 2.65 مترا، وارتفاعه 3.24 مترا.

Для порівняння ізраїльська система ATMOS 2000. Схоже? pic.twitter.com/zO4n2gfpcU — Olexandr Synytsia (@orihoff) August 12, 2018

ويتكون طاقم المدفع من 4 إلى 6 جنود، ويستخدم قذائف عيار 155 مم، ويتراوح مدى طلقاته بين 30 إلى 41 كم، وتصل عدد طلقاته إلى 32 طلقة.

@Alex_Connolly Inspired by your post this week I brought the ATMOS 2000 to life — https://t.co/hsRw0r4bdm pic.twitter.com/cs7Et1VC3v — Nick Foreman (@Kilo_Three) May 21, 2017

ويتم تحميل المدفع على مركبة تعمل بمحركات ديزل سرعتها تصل إلى 80 كم/ ساعة، ويصل مداها إلى ألف كيلومترا.

ولفت الموقع إلى أن المدفع يعمل بطريقة آلية، لكنه يمكن تشغيله يدويا عند الضرورة، ويوجد منه عدة نسخ تختلف فيما بينها في المدى وإحدى يستخدمه الجيش الفلبيني.