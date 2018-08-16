أحدث سفينة صاروخية مزودة بـ"كاليبر" تتجه إلى سوريا

ستنضم السفينة اليوم الخميس 16 أغسطس أب إلى القوات البحرية الروسية الدائمة في البحر المتوسط وستبدأ بتنفيذ المهام الموكلة إليها.

أعلنت الخدمة الصحفية لأسطول البحر الأسود أن أحدث سفينة صاروخية "فيشني فولوتشوك" المزودة بصواريخ "كاليبر" تتجه إلى البحر الأبيض المتوسط من أجل تعزير القوات البحرية الروسية الدائمة قبالة ساحل سوريا.

© Sputnik . Denis Abramov طرادات أسطول بحر قزوين المحملة ب"كاليبر" تتجه إلى طرطوس

وقالت الخدمة الصحفية "تتجه أحدث سفينة صواريخ صغيرة تابعة لأسطول البحر الأسود "فيشني فولوتشوك" من سيفاستوبول إلى البحر المتوسط".

"فيشني فولوتشوك" هي أحدث سفينة صواريخ روسية صغيرة، السادسة من مشروع "بويان- إم". تم بناؤها من قبل مؤسسة بناء السفن زيلينودولسكي. ودخلت أسطول البحر الأسود في يونيو حزيران من هذا العام. ومن أسلحتها النظام الصاروخي الفريد من نوعه "كاليبر"، والذي أثبت فعاليته في عملية مكافحة الإرهاب في سوريا.