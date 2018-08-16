خبير: أمريكا تستعد لـ"حرب سيبرانية"

قال رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية والخبير في العلوم العسكرية قسطنطين سيفكوف، إن الولايات المتحدة الأمريكية تستعد للحرب السيبرانية، مشيرا إلى أن هذا هو السبب في إلغاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توجيه يحد من استخدام الأسلحة السيبرانية ضد خصوم أمريكا.

موسكو — سبوتنيك. وقال سيفكوف، لوكالة "سبوتنيك" اليوم الخميس 16 أغسطس / آب: " هذا إجراء طبيعي، فالولايات المتحدة تستعد لحرب سيبرانية، إنهم يعتزمون الرد على الهجمات السيبرانية ضدهم بهجمات مماثلة".

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وذكرت مصادر مطلعة لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن ترامب وقع مرسوما يلغي بموجبه التوجيه الرئاسي السري لسلفه باراك أوباما، الذي نظم فيه استخدام الأسلحة السيبرانية ضد معارضي الولايات المتحدة.

وأوضحت مصادر الصحيفة أن إلغاء التوجيه المعروف باسم التوجيه السياسي الرئاسي رقم 20 لعام 2012 يعني تخفيف القيود المفروضة على شن هجمات سيبرانية ضد معارضي أمريكا.

وأعادت الصحيفة إلى الأذهان أن محتويات هذه الوثيقة بقيت سرية حتى عام 2013، عندما كشف الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، عن عدد من المواد السرية المتعلقة بعمل أجهزة الاستخبارات الأمريكية والبريطانية.

ونفت روسيا مرارا الاتهامات بمحاولة التأثير على الانتخابات في بلدان مختلفة باستخدام هجمات سيبرانية، ووصفها السكرتير الصحفي للرئاسة دميتري بيسكوف، بأنها اتهامات عارية من الصحة، وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، متحدثا عن التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات في الولايات المتحدة وبلدان أخرى، أنه لا توجد حقائق تدعم ذلك.

في المقابل قال مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جون بولتون أيضا إنه تلقى تأكيدات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن روسيا لم تتدخل في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.