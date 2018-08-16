الأقمار الصناعية ترصد السر العسكري... الصين تخفي سلاحا "غير مسبوق" (صور)

وحلقت في الآونة الأخيرة طائرات جديدة لم تكن معروفة مسبقا في السماء. وعلى ما يبدو هذه الطائرات ستزيد مع مرور الزمن.

ونشر على الانترنت صورة التقطتها الأقمار الصناعية رصد فيها عدة نماذج لطائرات بدون طيار مختلفة. ومن بينها طائرة بدون طيار ذات شكل غير عادي لم تكن معروفة مسبقا.

وطلبت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" من الخبير العسكري يوري ليامين "فك شفرة" الصورة.

ويعتقد ليامين أن: "في هذه الصورة تظهر القاعدة الجوية مالات في شينجيانغ ذاتية الحكم، حيث يتواجد لواء الطائرات بدون طيار 178. ويظهر في الصورة عرض لعدة طائرات بدون طيار جديدة منتجة في الصين من أجل ممثلي القيادة العليا".

وأضاف ليامين أن الطائرتين بدون طيار المتواجدتين في أسفل الصورة ربما تكونان "Wing Loong II" من إنتاج شركة Chengdu Aircraft Industry Group وطائرة Xianglong من إنتاج شركة Guizhou Aircraft Industry Corporation.

"ومن الصعب تحديد الطائرتين في أعلى الصورة، ربما تكونان طائرة BZK-005 التي طورتها جامعة بكين للملاحة الجوية والفضائية بالتعاون مع Harbin Aircraft Industry Group وطائرة CH-3 من إنتاج شركة China Aerospace Science and Technology Corporation.".

ويختتم الخبير أن "أكثر ما يثر الاهتمام الطائرة الغريبة التي تشبه رأس السهم في وسط الصورة. ومن الممكن أن تكون هذه طائرة بدون طيار أسرع من الصوت أو شيء أخر. ومن الصعب تحديد هذه الطائرة الغامضة من دون صورة واضحة. ومن المعروف أن الصين استثمرت بكثافة في تطوير طائرات بدون طيار والأن تعمل على هذه المشاريع مختلف الشركات الصناعية العسكرية ولذلك يمكن أن نتوقع الكثير من المفاجآت المختلفة من الصين في هذا المجال".