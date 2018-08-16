الدبابة الروسية "سبروت- إم.دي.إم-1" البرمائية تغزو سوق السلاح العالمية

أفاد المدير العام لشركة "روس أوبورون إكسبورت" ألكسندر ميخييف، اليوم الخميس، بأن شركته تغزو سوق السلاح العالمية بدبابة خفيفة برمائية من طراز "سبروت – إم.دي.إم – 1". وقد اهتم بها عدد من دول جنوب شرقي آسيا.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميخييف للصحفيين: "هذه الدبابة فريدة من نوعها وليس لها مثيلا في العالم. إن "سبروت — إم.دي.إم — 1" هي عربة قتالية خفيفة وبرمائية تتمتع بقدرة نارية مماثلة للقدرة النارية للدبابة الأساسية. وكذلك تتميز هذه الدبابة بأنه يمكن إنزالها إلى اليابسة من متن سفينة، بالإضافة إلى عملها في ظروف الأراضي الوعرة جدا التي لا تتمكن معدات من فئات مماثلة لهذه الدبابة من التحرك عليها. وعلى وجه الخصوص، فقد أولى عدد من دول جنوب شرقي آسيا اهتمامه بهذه الدبابة".

وبحسب ميخييف، فإن الشركة تتوقع أيضاً، أن تحظى ناقلة الأشخاص المدرعة البرمائية من طراز "بي.تي — 3إف" وغيرها من المعدات المعروضة في المنتدى "جيش — 2018" باهتمام بارز.

يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وتعمل هذه الشركة ضمن تنظيم شركة "روستيخ".

هذا وتم تأسيس هذه الشركة عام 2000. وأصبحت بعد ذلك إحدى كبريات الشركات التي تعمل في سوق الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85%. وفي هذا الإطار، تتعاون هذه الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي. بالإضافة إلى أنه لدى روسيا علاقات تعاون في المجال العسكري التقني مع ما يزيد عن 70 دولة من دول العالم.