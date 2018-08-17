سوريا... "سوخوي 24" تمتلك فاعلية كبيرة

وسيحتوي كل من الأفواج الخاصة بقاذفات القنابل "سو-24" على سرب أو سربين من طائرات "سو-24إم" أو "سو-24إم2" وسرب من طائرات الاستطلاع "سو-24إم إر".
وأفادت صحيفة "ازفستيا" بأن وزارة الدفاع الروسية أقرت الهيكل التنظيمي الجديد لطائرات "سو-24" آخذة في الاعتبار تجربة استخدام هذه الطائرات في سوريا حيث شكلت قاذفات القنابل "سو-24" القوة الرئيسية للقوات الجوية الروسية التي ساعدت القوات المسلحة السورية على محاربة الإرهاب.
ودخلت طائرات "سو-24" الخدمة في القوات الجوية الروسية في عام 1975. وتم تحديثها في الفترة الأخيرة.
ويعود فضل كبير في إعطاء طائرة "سو-24" نفسا جديدا إلى إلكترونيات حديثة بخاصة جهاز الحاسوب "غيفيست" الذي أتاح زيادة الدقة في إلقاء القنابل.
ويجعل جهاز "غيفيست" القنابل التي تحملها طائرة "سو-24" سلاحاً يتميز بالدقة العالية، ويتيح تدمير الهدف (أي هدف) بالقنبلة الواحدة الأمر الذي يجعل قاذفة القنابل "سو-24" طائرة حديثة و"رخيصة".
ويقول الخبير العسكري أنتون لافروف إن طائرات "سو-24" المزودة بجهاز "غيفيست" أكدت فاعليتها في سوريا.
وتمتلك القوات الجوية وطيران البحرية الروسية أكثر من 120 طائرة مطوّرة من طراز "سو-24" الآن.
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