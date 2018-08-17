تدريبات تكتيكية في القرم على استخدام أسلوب "الساتر الترابي السوري"

أفاد المكتب الإعلامي التابع لقيادة أسطول البحر الأسود أن وحدات المشاة الفرعية في تنظيم الفيلق التابع للأسطول استخدمت ما أطلق عليه اسم أسلوب "الساتر الترابي السوري"، وذلك خلال مشروع تكتيكي ثنائي في القرم.

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب في بيان له بهذا الشأن: "قام أفراد الوحدات الفرعية التابعة للواء الدفاع الساحلي المستقل للفيلق التابع لأسطول البحر الأسود بتنفيذ المهام المخصصة لها بنجاح. وذلك خلال قيامهم بتنفيذ مشروع تكتيكي ثنائي في ميدان أنغارسكي للتدريب الذي يقع في شبه جزيرة القرم".

© Sputnik . Alexey Malgavko القرم يعتزم إطلاق خط عبارات مباشر مع تركيا ومن جانبه قام قائد السرية، التي خصصت لها مهمة الدفاع بعد تحليله لمختلف احتمالات تطور الموقف القتالي، بتجهيز خط الدفاع الخاص بسريته على غرار ما أطلق عليه مصطلح "الساتر الترابي السوري". وهو أسلوب أدارة القتال اعتمادا على مجموعة مخابئ ترابية مجهزة بشكل مسبق.

وقد تم اختراع هذا الأسلوب خلال العمليات الدائرة في سوريا من أجل تسوية النزاع القائم هناك حيث تم إنشاء المخابئ عن طريق ردم الرمال بواسطة معدات الإنشاء.

ويذكر أنه شارك في المشروع حوالي 500 عسكري وحوالي 100 قطعة من المعدات القتالية والخاصة، بما في ذلك الدبابات من طراز "تي-72 بي3" وناقلات الأشخاص المدرعة من طراز "بي.تي.إر — 80" بالإضافة إلى المروحيات من صلب تنظيم سلاح طيران الجيش التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية.