سوريا... عرض طائرات الإرهابيين

وتظهر في مقطع الفيديو الذي بثته وزارة الدفاع الروسية طائرات "درون" التي يحاول الإرهابيون الدوليون بواسطتها مهاجمة قاعدة حميميم العسكرية التي تتواجد فيها طائرات تابعة لسلاح الجو الروسي.

وكان المتحدث العسكري الروسي إيغور كوناشينكوف أعلن في وقت سابق أن الإرهابيين استخدموا منذ بداية شهر يوليو/تموز، 45 طائرة درون في محاولات الإغارة على قاعدة حميميم. وتم تدمير جميعها بواسطة أسلحة الدفاع الجوي أو وسائل الحرب الإلكترونية.

وحملت جميع الطائرات المهاجمة متفجرات من صنع يدوي، وزودت غالبيتها بأجهزة الملاحة وأنظمة إلقاء المتفجرات.

وبلغ باع جناح إحدى الطائرات 3.5 متر، وكان بإمكانها التحليق إلى مسافة تزيد على 100 كيلومتر على ارتفاع يصل إلى 3500 متر، وبمقدورها حمل 10 قنابل.

وصُنعت طائرات درون التي حاولت الإغارة على قاعدة حميميم من مواد تقوم بامتصاص جزء كبير من أشعة الرادارات الكهرومغناطيسية الأمر الذي يجعلها شبه خفية.