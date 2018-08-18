للمرة الأولى إيران تزود إحدى بوارجها بنظام مدفعي دفاعي محلي الصنع

أعلن ذلك قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال حسين خانزادي في حوار خاص مع وكالة تسنيم الدولية للأنباء أكد خلاله أن إيران زودت إحدى سفنها الحربية من فئة المدمرات بنظام محلي الصنع للدفاع القريب، أطلق عليه "كمند".

© AP Photo / Ebrahim Noroozi إيران تستعد لضربة أمريكية بجيل جديد من الأسلحة "تزرع خيبة الأمل"

وذكر قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني أن منظومات الدفاع القريب تطلق النار على أي هدف عندما يقترب لمسافة كيلومترين وتتراوح هذه الطلقات بين 4000 الى 7000 رصاصة في الدقيقة الواحدة لتدمير الهدف، وتعمل منظومة "كمند" إيرانية الصنع بهذه الطريقة.

ونوه الأدميرال خانزادي الى أن دولا قليلة تمتلك منظومة الدفاع القريب.

وأشار إلى أنه لا حاجة لتزويد جميع السفن في سلاح البحر الإيراني بهذه المنظومة الدفاعية ومن المفترض تركيبها على السفن التي تقوم بمهام في المياه العميقة والبعيدة.

ومن المفترض أن يتم تزويد مدمرة أخرى بهذه المنظومة قريبا.