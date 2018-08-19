أثقل مروحية روسية مطورة في العالم تقلع للمرة الأولى

أعلنت الخدمة الصحفية لشركة "مروحيات روسيا" (شركة فرعية من روستيخ) أن أول إقلاع لأثقل مروحية روسية مطورة في العالم "مي – 26تي2في" قد تم في شركة "روستفيرتولوت" الروسية.

وقال مدير مجموعة الطيران الصناعية، أناتولي سيرديوكوف، في شركة "روستيخ" عبر الخدمة الصحفية لوكالة "سبوتنيك" إن "مروحية مي-26 هي مروحية فريدة من نوعها، ولا يمكن لأي مروحية أخرى في العالم أن تقارن من ناحية قدرتها على الحمولة. وأن التحديث الذي حصلت عليه سوف يوسع مجالات استخداماتها إلى حد كبير…"، مضيفا أنه "واثق تمام من أن المروحية لن تكون مطلوبة في روسيا فقط، وإنما في لدى دول أخرى أيضا، آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط".

© Sputnik . Michail Voskresenskiy البدء بإنتاج "مي-26" في 2019

وأشار أندريه بوغينسكي، المدير العام لشركة "مروحيات روسيا" أن الإقلاع الأول الناجح يدل على الحلول التقنية المستخدمة لتحديث مروحيات مي-26 المتخذة من قبل وزارة الدفاع الروسية أثبتت صحتها.

وتابع " استطعنا الحد بشكل كبير من العبء على طاقم المروحية، من خلال أتمتة آلية الهبوط والإقلاع. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع معدل حيوية الطائرة عبر تركيب نظام دفاع جوي حديث".

ووفقا لطلب وزارة الدفاع الروسية، فإنه يجب على المروحية " مي — 26تي2في" العمل والطيران في أي منطقة.بينما عدد طاقم المرحية المحدثة بقي كما هو عليه، وهو 5 أشخاص.

وتتميز أكبر مروحية في العالم "مي-26" بقدرتها على النقل واستخدامها لنقل وحدات الإنزال الجوي، بما في ذلك المعدات الثقيلة. ويمكن استخدام المروحية لعدد كبير من المهام، بينها النقل والإخلاء ومكافحة الحرائق. وتحمل المروحية نحو 82 عنصرا من قوات الإنزال مع عتادهم أو ما يصل إلى 20 طنا من الحمولة.