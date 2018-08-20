اختبارات قبول منظومة صواريخ "بانتسير- إس 1 إم" المحدثة مقررة قبل نهاية 2019

أعلن رئيس شركة "روستيخ" للصناعات العسكرية، سيرغي تشميزوف، أن إجراء اختبارات قبول منصة الدفاع الجوي الصاروخي المدفعي "بانتسير- إس 1إم" المحدثة مقرر قبل نهاية 2019.

موسكو — سبوتنيك. وقال تشيمزوف: "نتوقع استكمالها قبل نهاية 2019".

© Sputnik . Evgeny Biyatov "بانتسير" تنجح باصطياد طائرات "درون" في سوريا

وأضاف تشيمزوف: "يخطط حتى نهاية الربع الرابع من العام الحالي، لإجراء اختبارات طيران للصاروخ المحدث. ولا يمكننا الإفصاح عن خصائصه، أشير فقط إلى أنه سوف يتجاوز سابقه في عدد من المعايير".

والجدير بالذكر أن نظام "بانتسير- إس1 "، هو نظام دفاع جوي صاروخي مدفعي عام، صمم لحماية المرافق المدنية والعسكرية، بما في ذلك ونظم الدفاع الجوي البعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الحالية والمستقبلية،





ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.



