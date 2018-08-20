روسيا قد تبدأ بتسليم منظومة "إس-400" إلى الهند في 2020

أعلن مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغايف أن الهند قد تستلم أول دفعة من منظومة الدفاع الجوي "إس- 400"، روسية الصنع، في عام 2020، إذا تم التوقع على العقود بين البلدين هذا العام.

موسكو — سبوتنيك. وقال شوغايف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه "بالنسبة للهند، إذا وقعنا على الاتفاق نهاية هذا العام، أعتقد أن التسلم سيكون ممكنا في عام 2020".



© Photo / Russian Defense Ministry روسيا: الدفاع الجوي يجري عمليات إطلاق صواريخ "إس-400" في المنطقة العسكرية الشرقية

ووقعت الحكومتان على اتفاق لتوريد منظومة " إس-400 " بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في تشرين الأول/أكتوبر 2016.

وتعتبر "إس-400" تريومف — أحدث منظومة صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى. وقد صممت لتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والبالستية، بما في ذلك متوسطة المدى. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية. ويشكل مدى المنظومة 400 كم. كما أنها قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كم. وتخدم في الجيش الروسي منذ عام 2007.