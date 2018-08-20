روسيا قد تبدأ بتسليم منظومة "إس-400" إلى الهند في 2020

موسكو — سبوتنيك. وقال شوغايف في تصريحات لوكالة "سبوتنيك" إنه "بالنسبة للهند، إذا وقعنا على الاتفاق نهاية هذا العام، أعتقد أن التسلم سيكون ممكنا في عام 2020".
وتعتبر "إس-400" تريومف — أحدث منظومة صواريخ مضادة للطائرات بعيدة المدى. وقد صممت لتدمير الطائرات والصواريخ المجنحة والبالستية، بما في ذلك متوسطة المدى. كما يمكن استخدامها ضد الأهداف البرية. ويشكل مدى المنظومة 400 كم. كما أنها قادرة على تدمير الأهداف على ارتفاع 30 كم. وتخدم في الجيش الروسي منذ عام 2007.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)