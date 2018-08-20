روسيا تتوقف عن بناء حاملات المروحيات

ستتوقف روسيا عن بناء حاملات المروحيات، أو على الأقل عن السفن ذات المجال الضيق من الأغراض، بما في ذلك المخصصة لنقل المروحيات.

وقد نقلت وسائل إعلام روسية عن وزير التجارة والصناعة دينيس مانتوروف أنه يجري حاليا مناقشة عملية بناء حاملات الطائرات الروسية.

© Sputnik . Vladimir Astapkovich شويغو: مناورات "الشرق-2018" حدث غير مسبوق حجما

وقال: "أما ما يتعلق بمسألة بناء حاملات المروحيات، يمكنني القول حتما إنه سيتم التوقف عن بناء الحاملات المخصصة للمروحيات فقط".

إلا أن ذلك لا يعني أن روسيا لن تملك حاملات مروحيات على الإطلاق، بل سيتم نقل المروحيات على متن فئات مختلفة من السفن.

وأشار مانتوروف إلى أن جناح المروحيات يجب أن يكون على متن حاملات الطائرات، كما يجب تخصيص مساحات لهبوط المروحيات على متن سفن الإنزال أيضا.

كما نوه إلى أن روسيا لا تملك حاجة ملحة لبناء طائرات النقل الثقيلة من طراز رسلان "أن-124"، على الرغم من توفر الإمكانية الفنية لدى صناعة الطيران المحلية، لأن قطع الطائرة تصنع في روسيا بشكل أساسي.