الصورة الأولى للمقاتلة "سو – 57" بمعدات جديدة (صور)

نشرت أول صورة للمقاتلة من الجيل الخامس "سو-57" بمعدات جديدة في الانترنت.

ووفقا لموقع bmpd فإن من المعدات الجديدة الحاوية المعلقة لتعيين الهدف "101ك إس-إن". والتقطت الصورة للطائرة رقم "055" أثناء العرض الجوي بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لمصنع الطائرات لوخوفيتسكي الذي جرى في نهاية الأسبوع الماضي.

وصنعت الحاوية المعلقة "101ك إس-إن" المطورة من أجل "سو-57" في مصنع أورال البصري الميكانيكي. وهذه المعدات جزء من النظام الإلكتروني البصري "أتول".

وتسمى الحاوية بشكل رسمي نظام التعيين البصري متعدد القنوات المعلق وهي مصممة لاكتشاف وتحديد الأهداف الأرضية

جدير بالذكر أنه سيجري التوقيع على العقد لتوريد مقاتلات "سو-57" مع وزارة الدفاع الروسية في نهاية الصيف، وفي العام المقبل سيبدأ تسليم الطائرات جزئيا.

وقال الطيار رومان كوندراتييف إنه يمكن استخدام طائرة "سو-57" من أجل اختراق نظام الدفاع الجوي للعدو وكطائرة هجومية.