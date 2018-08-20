وصول أحدث مدرعة صينية إلى روسيا

رصد من بين النماذج المختلفة من المعدات العسكرية التي وصلت إلى روسيا للمشاركة في المناورات المشتركة لمنظمة شنغهاي للتعاون "مهمة السلام-2018"، لأول مرة أحدث مركبة قتالية صينية ZBD-04А. وتسمى أيضا "كورغانيتس".

وفي الواقع تشبه هذه المدرعة بخصائصها التكتيكية والفنية بشكل كبير المدرعة الروسية، فيها حماية جيدة، وفقا لموقع فيستنيك مورادفي.

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE الصين تنشر طائرات قتالية في قاعدة جوية روسية

والقوة النارية فيها تفوق قوة نظيرتها الروسية. فالروسية مزودة بمدفع عيار 30 ملم "2أ42" أما الصينية مدفع عيار 100 ملم ومنصة لإطلاق القذائف والصواريخ الموجهة ومدفع أوتوماتيكي 7.62 ملم. وكانت قد اشترت الصين من روسيا رخصة لإنتاج مجموعة الأسلحة من "بي أم بي-3"، وعلى خلاف "كورغانيتس" الروسية البرج في الصينية ZBD-04А مأهول.

ونظام إدارة إطلاق النار متقدم جدا فيه قنوات تصوير حراري وجهاز تحديد الهدف بانورامي.

وتتميز ZBD-04А بخصائص حركية عالية، فهي قادرة على الحركة بسرعة 70 كم في الساعة على اليابسة.

وزن المدرعة الصينية مثل الروسية 25 طن وطاقمها يتألف من 3 أشخاص و7 أشخاص من قوات الإنزال.