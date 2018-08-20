وصول أحدث مدرعة صينية إلى روسيا

وفي الواقع تشبه هذه المدرعة بخصائصها التكتيكية والفنية بشكل كبير المدرعة الروسية، فيها حماية جيدة، وفقا لموقع فيستنيك مورادفي.
والقوة النارية فيها تفوق قوة نظيرتها الروسية. فالروسية مزودة بمدفع عيار 30 ملم "2أ42" أما الصينية مدفع عيار 100 ملم ومنصة لإطلاق القذائف والصواريخ الموجهة ومدفع أوتوماتيكي 7.62 ملم. وكانت قد اشترت الصين من روسيا رخصة لإنتاج مجموعة الأسلحة من "بي أم بي-3"، وعلى خلاف "كورغانيتس" الروسية البرج في الصينية ZBD-04А مأهول.
ونظام إدارة إطلاق النار متقدم جدا فيه قنوات تصوير حراري وجهاز تحديد الهدف بانورامي.
وتتميز ZBD-04А بخصائص حركية عالية، فهي قادرة على الحركة بسرعة 70 كم في الساعة على اليابسة.
وزن المدرعة الصينية مثل الروسية 25 طن وطاقمها يتألف من 3 أشخاص و7 أشخاص من قوات الإنزال.
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