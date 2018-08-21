إيران تكشف عن طائرة مقاتلة جديدة

ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران كشفت عن طائرة مقاتلة جديدة اليوم الثلاثاء بحضور الرئيس حسن روحاني.

وقالت وكالة تسنيم للأنباء إن الطائرة الجديدة التي أطلق عليها اسم "كوثر" محلية الصنع تماما وقادرة على إصابة أهدافها.