افتتاح المنتدى العسكري التقني "أرميا-2018"... المدفعية تحلق وتطفو (فيديو)

يفتتح اليوم الثلاثاء 21 أغسطس/ أب منتدى "آرميا-2018"، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، وأبرز ما سيكون في برنامج المعرض عرض المدفعية ذاتية الدفع عيار 57 ملم على أساس "بي أم بي-3".

وسيستمر المعرض حتى يوم الأحد وسيعرض في اليوم الأول الكثير من المعدات الجديدة.

وتقف في مركز المعرض ثلاث معدات جديدة: المركبة القتالية على أساس "أرماتا" — تي-15، المزودة بمدفعية عيار 57 ملم، والمدفعية ذاتية الدفع عيار 57 ملم على أساس "بي أم بي-3" ومنظومة الدفاع الجوي "بوك-أم3".

© Sputnik . Evgeny Biyatov ممثلون عن حلف الناتو يعتزمون زيارة منتدى "أرميا-2018" بالقرب من موسكو

"بوك-أم3" — خصائها التقنية تجعلها من أفضل أنظمة الدفاع الجوي في العالم، وهي مصممة لإسقاط الأهداف الجوية المناورة. والاختلاف الرئيس الذي يميزها عن "بوك-أم2"، الإلكترونيات، وعدد الصواريخ.

وتستطيع "بوك" إطلاق الصواريخ على 36 هدفا في آن واحد لمسافة تصل إلى 70 كيلومترا، ووفقا للخبراء، فإن "بوك" الجديدة ليس لها نظير في العالم من حيث الخصائص القتالية.

المركبة القتالية على أساس "أرماتا"- شاركت في العرض العسكري على الساحة الحمراء، وكانت حينها مسلحة بمدفع عيار 30 ملم، أما المركبة القتالية بمدفع عيار 57 المجهزة بنظام الصواريخ الموجهة المضادة للدبابات "9أم120 "أتاكا" فهي جديدة. ولا يوجد في العالم نظائر لها.

المدفعية ذاتية الدفع عيار 57 على أساس "بي أم بي-3" قادرة على التحرك بشكل جيد ويمكن إنزالها بالمظلة وهي تسبح. وهي مصممة لتدمير أهداف جوية مختلفة- طائرات بدون طيار وصواريخ مجنحة وصواريخ "جو أرض" وطائرات تكتيكية ومروحيات. وكذلك قادرة على ضرب قذائف وتدمير أهداف أرضية وأهداف على سطح الماء، ومداها يصل إلى 6 كيلومترات، وارتفاعها إلى 4.5 كيلومتر. وتطلق 120 طلقة في الدقيقة.

© Sputnik . Vitaliy Belousov روسيا تعتزم توقيع اتفاقات حكومية مشتركة حول التعاون العسكري خلال منتدى "أرميا 2018"

ويعرض في المعرض المفتوح بمساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية والخاصة. وهنا يمكن رؤية كل ترسانة القوات المسلحة الروسية تقريبا في مكان واحد.

وسيعرض في المنتدى الكثير من الطائرات بدون طيار المختلفة، منها "أريون-إي" الهجومية والاستطلاعية التي تعرض لأول مرة.

كما سيكون في المنتدى عدد كبير من الروبوتات القتالية التي صممها مجمع "كلاشينكوف"، وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الروبوتية البرية أثبتت فعاليتها في سوريا.

ولأول مرة سيكون من الممكن رؤية مقاتلة الجيل الخامس الجديدة "سو-57" عن قرب، وليس فقط في الجو وكذلك "ميغ-31" المزودة بصواريخ "كينجال".

ويعتقد المنظمون أن المنتدى العسكري التقني "أرميا" سيصبح الأكثر شعبية في العالم.