توقعات بإبرام عقود بقيمة أكثر من 597 مليون دولار خلال منتدى "آرميا-2018"

وقال بوريسوف لوكالة "سبوتنيك": "إن لم تخني الذاكرة، في العام الماضي قمت بتوقيع عقود، بقيمة حوالي 40 مليار روبل (ما يعادل 597 مليون دولار تقريباً حاليا)، لكن يجب مراعاة التغيير الملموس في سعر صرف الدولار، حيث كانت تعادل هذه القيمة حينها حوالي 678 مليون دولار. في هذا العام، في جميع المعايير، يتغلب المنتدى على جميع سجلات العام الماضي بنحو 40 بالمئة. أظن أنه سيعلو (قيمة عقود العام الماضي)".
وأشار إلى زيادة شركات صناعة الدفاع، التي ترغب بالتعاون مع وزارة الدفاع الروسية بعد كل منتدة.
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