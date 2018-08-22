"روستيخ" تبدأ تسليح أول طائرة روسية هجومية دون طيار

أعلن رئيس قسم التسليح في مجموعة شركات "روستيخ" الحكومية الروسية، سيرغي أبراموف، أن شركات المؤسسة بدأت تسليح أول طائرات روسية هجومية دون طيار.

وقال أبراموف لوكالة "سبوتنيك": "مجموعة شركات "تيخماش" الواقعة ضمن مجموعة روستيخ بدأت بتطوير الحمل القتالي للطائرات بدون طيار. يمكن أن تكون هذه وسائل للقتال القريب أو قنابل جوية. في الوقت الحالي يجري العمل على تزويد الطائرات الروسية دون طيار من الجيل الجديد بهذه الأسلحة، لصالح وزارة الدفاع الروسي".

وأضاف أنه "رغم وجود روسيا في مكانة الصدارة في مجال تصنيع وسائل الدفاع الجوي والصواريخ، إلا أنه تتجه نحو تخطى الغرب في تكنولوجيا صناعة الطائرات دون طيار"، معتبرا أن قدرة روسيا على إنتاج طائرة شبحية دون طيار يمكنها اختراق الأجواء المعادية دون أن يتم اكتشافها، مسألة وقت.

© Sputnik . Alexandr Kryazhev عرض مروحية بدون طيار في منتدى "آرميا-2018"

وكان رئيس الشركة، سيرغي تشيمزوف، أعلن قبل يومين أنه من المفترض أن تتسلح روسيا بأحدث نظام دفاع جوي "بانتسير-إس1أم" الذي أنشئ من خلال تحسين منظومات الدفاع الجوي السابقة، في عام 2020.

وأضاف أنه سيجري تزويد النظام الجديد بصاروخ جديد ذي خصائص تكتيكية وتقنية عالية، سرية في الوقت الراهن. ومن المخطط أن تنتهي اختبارات السلاح الجديد في عام 2019، وفقا لـwarfiles.

وستناقش المنظومة الجديدة من قبل المسؤولين في معرض "آرميا-2018". وسيعرض لأول مرة في المنتدى نظام الدفاع الجوي "سوسنا-إر"، وهو مسلح بـ12 صاروخ موجه "سوسنا-إر" وهي قادرة على تغطية مسافة 10 كيلومترات والارتفاع إلى 5 كيلومترات في أي وقت من اليوم. وتم زيادة الوزن للوحدة القتالية لتحسين كفاءة إطلاق النار. وهي تثبت على المركبة المدرعة "أم تي-إل بي".

هذا وافتتح أمس الثلاثاء، منتدى "آرميا-2018" في مركز المعارض "باتريوت" في مدينة كوبينكا بمقاطعة موسكو، وسيعرض في مساحة 120 ألف متر مربع أكثر من 100 وحدة من المعدات العسكرية الجديدة، ويعرض في المنتدى الكثير من الطائرات بدون طيار المختلفة، منها "أريون-إي" الهجومية والاستطلاعية التي تعرض لأول مرة إضافة إلى عدد كبير من الروبوتات القتالية التي صممها مجمع "كلاشينكوف"، وتجدر الإشارة إلى أن الأنظمة الروبوتية البرية أثبتت فعاليتها في سوريا.



وأصبح منتدى "آرميا-2018" في الآونة الأخيرة أكبر منصة روسية لعرض نماذج الأسلحة والمعدات العسكرية، بالإضافة إلى عقد صفقات بين المؤسسات الروسية والشركاء الأجانب.



