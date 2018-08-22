الولايات المتحدة تنشر فيديو إسقاط أحدث قنبلة نووية

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية فيديو اختبارات القنبلة النووية الحرارية الأمريكية "بي61-12" المحدثة. وقد جرت الاختبارات يوم 11 سبتمبر/أيلول عام 2017 في ميدان تونوب السري في نيفادا. وشملت الاختبارات عملية إسقاط ذخيرتين من ارتفاعات متوسطة وصغيرة من على متن المقاتلة "إف-15" ستريك إيغل.

وتجدر الإشارة إلى أن تونوبا ليس مجرد ميدان لاختبار أسلحة القوات الجوية الأمريكية الجديدة، بما في ذلك النووية، كما أنه مجمع للقياس. إذ يوجد في وسط الصحراء المحمية أجهزة تحدد خصائص وضوح الطائرات في مستويات مختلفة من الطيف الضوئي والمجالات الحرارية والمغناطيسية، وتشكل صورها الإلكترونية.

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كما أن روسيا تملك مثل تلك المعدات، حيث يتم اختبار الأسلحة الوطنية والنماذج الواعدة من الأنظمة الأجنبية. ويتم تسجيل النتائج في قاعدة بيانات منظومات الدفاع الجوي.

ومن الجدير بالذكر أن "بي61-12" تعتبر التعديل الـ12 الأحدث للقنبلة النووية الأمريكية الرئيسية. وتختلف عن سابقاتها بالذيل، الذي يمكن القنبلة بقطع عشرات الكيلومترات من موقع إسقاطها وتعديل مسارها من خلال نظام الملاحة "جي بي إس". بينما تبطئ المظلة في القنبلة من سقوطها وتسمح للطائرة الحاملة بمغادرة المنطقة قبل الانفجار.

ويتكون الفيديو من مرحلتين، وتم في المرحلة الأولى اختبار دوران القنبلة بعد إسقاطها، وفي الثانية، يتم إطلاق المظلة على ارتفاع 300 متر.

وما زال العمل على تطوير القنبلة الذكية الجديدة "بي61-12" جاريا. ومن المقرر أن تحل محل القنابل الـ4 من طراز "بي61"، الموجودة لدى القوات الأمريكية.

كما يعرض الفيديو عينات من معدات القياس، التي تشمل أجهزة الاستشعار الحديثة والقديمة. ويجري اختبار الترسانة النووية في تونوبا على مدى 61 عاما.