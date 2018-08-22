اليابان تلغي تدريبات عسكرية مشتركة مع بريطانيا

أفاد المتحدث باسم المكتب الصحفي لقوات الدفاع المشتركة الذاتية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن اليابان ألغت المناورات العسكرية الأولى مع بريطانيا لقوات الإنزال الجوي بسبب اقتراب الإعصار.

طوكيو-سبوتنيك. وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الذاتي ردا على سؤال حول الموعد الجديد للتدريبات: "كان من المفترض أن تكون أول مناورات مشتركه بين اليابان وبريطانيا على أراضينا.

وألغيت التدريبات المشتركة لمحاكاة العمليات على الأرض والبحر بسبب الإعصار. وقد عدنا إلى " البداية — صفحة بيضاء".

© AFP 2018 / JIJI PRESS اليابان تستعد لكارثة طبيعية وترفع مستوى الخطر إلى الرابع

هذا وكانت وزاره الدفاع اليابانية قد أعلنت في وقت سابق، عن إجراء تدريبات مشتركة في 23-24 آب/أغسطس مع المملكة المتحدة لمحاكاة عمليات على البر والبحر (عمليات برمائية) "لتحسين المستوى التقني لقوات الدفاع الذاتية والتفاعل مع القوات البريطانية"،

وكان من المزمع إجراء التدريبات على موقع التدريب العسكري البحري" نومادز" ومناطق المياه المتاخمة.

وكان من المقرر أن تشارك في التدريبات سفينة النقل العسكرية اليابانية "سيموكيتي "، وسفينة الإنزال "البيون" للبحرية الملكية البريطانية، ومروحية النقل العسكرية " سي إيتش —47 جي"، وقوارب هبوط للقوات البرية للدفاع الذاتي، وقوارب الإنزال ذات الوسائد

الهوائية من طراز "إل سي إي إل"، ومن المفترض مشاركه 280 شخصا من جانب اليابان في هذه التدريبات المشتركة.

وتم إلغاء التدريبات بسبب اقتراب إعصار "سيمارون"، الذي قدرت قوته في اليابان بالرقم 20. الإعصار يأتي من المحيط الهادئ إلى جنوب اليابان، ومن ثم يمكن أن يمر تقريبا في جميع أنحاء أراضيها باتجاه عقارب الساعة.

ومن المتوقع أن تبلغ سرعه الرياح في وسط الإعصار 45 متر في الثانية الواحدة، محملاً بالمطر والرياح العاصفة.