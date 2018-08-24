روسيا تبني "أم 44" الخاصة بها (فيديو)

عرضت روسيا في المنتدى العسكري الدولي "آرميا-2018" في إطار البرنامج الديناميكي لعرض المعدات العسكرية إمكانيات الهيكل القاعدي لعجلات "كاماز-7850" (مشروع "بلاتفورما-أو")، ونشر الفيديو في الإنترنت ونال شعبية كبيرة.

وتطور منذ 10 سنوات هياكل قاعدية خاصة للعجلات لوزارة الدفاع الروسية بتقنيات غير تقليدية.

ومن ضمن مشروع "بلاتفورما" عجلات 8х8 لسحب وزن 90-165 طن، وعجلات 8х8 لسحب وزن يصل إلى 75 طن، وعجلات 12х12 لسحب 50 طن وعجلات 16х16 لوزن 85 طن.