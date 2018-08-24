المقاتلة الاعتراضية "باك دي بي" قد تحل محل "ميغ-31"

سبوتنيك. أعلن رئيس المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، أن المقاتلة الاعتراضية باك دي بي (ميغ-41) قد تحل محل "ميغ-31" في عام 2030.
ووفقا له، سيتم تطوير طائرة شراعية جديدة من أجل المقاتلة الواعدة، وبالإضافة إلى ذلك سيتم استخدام تكنلوجيات ومواد جديدة لإنتاج الطائرات.
وأوضح سلوسار أن الشركة بدأت تصنيع الطائرة، مشيرا إلى إن هذا الإعداد المسبق للمشروع سوف يحدد الخصائص الضرورية لآلة المستقبل، واستخدامها القتالي ومجموعة المهام للطائرة الجديدة.
وأصاف سليوسار أن "كل شي سيعتمد على المهام التي ستضع أمامها، إن قالوا يجب أن تطير في الفضاء، ستطير في الفضاء".
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