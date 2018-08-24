المقاتلة الاعتراضية "باك دي بي" قد تحل محل "ميغ-31"

قالت المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات إن هناك خططا لتطوير المقاتلة "باك دي بي"، لتحل محل "ميغ- 31"، مشيرة إلى أن البحوث بشأن الطائرة الجديدة ستستمر لعدة سنوات.

سبوتنيك. أعلن رئيس المؤسسة الروسية المتحدة لصناعة الطائرات، يوري سلوسار، أن المقاتلة الاعتراضية باك دي بي (ميغ-41) قد تحل محل "ميغ-31" في عام 2030.

© Sputnik . Aleksey Nikolskyi "ميغ-31"... أخطر مقاتلة في العالم تزداد خطورة

ووفقا له، سيتم تطوير طائرة شراعية جديدة من أجل المقاتلة الواعدة، وبالإضافة إلى ذلك سيتم استخدام تكنلوجيات ومواد جديدة لإنتاج الطائرات.

وأوضح سلوسار أن الشركة بدأت تصنيع الطائرة، مشيرا إلى إن هذا الإعداد المسبق للمشروع سوف يحدد الخصائص الضرورية لآلة المستقبل، واستخدامها القتالي ومجموعة المهام للطائرة الجديدة.

وأصاف سليوسار أن "كل شي سيعتمد على المهام التي ستضع أمامها، إن قالوا يجب أن تطير في الفضاء، ستطير في الفضاء".