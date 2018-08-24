تقرير أمريكي يبرز تفوق الجيش الروسي في مناطق العالم

أفاد تقرير تحليلي أمريكي بأن روسيا تتقدم وتتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية في ثلاثة مجالات عسكرية محورية.

وحسب التقرير الذي نشرته مجلة "ناشيونال إنترست" فإن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة الأمريكية في مجال إنشاء دفاع مزود بأنظمة صواريخ بعيدة المدى وفي ميدان المعركة المشتركة وفي مسرح الحرب الإلكترونية.

وأكد التقرير على تفوق الجيش الأمريكي على المستوى العالمي ولكنه أبرز تفوق الجيش الروسي في بعض المناطق.

وأوضح التقرير أن الجيش الروسي يتفوق في وسط وشرق أوروبا.

وجاء في التقرير إن الجيش الأمريكي لا منازع له على المستوى العالمي ولكن الجيش الروسي يستطيع أن ينافس الجيش الأمريكي ويواجه تحديات الولايات المتحدة وحلفائها في مناطق محددة.

وذكر التقرير نقلا عن افيلين فاركاس مساعدة وزير الدفاع الأمريكي، أن روسيا تتقدم على الولايات المتحدة في تحديث أسلحة الجيش.

وأشار إلى أن موسكو يمكنها أن تسبب متاعب كبيرة لواشنطن من خلال تطوير أنظمة الدفاع الجوي والصواريخ الجوالة (كروز).