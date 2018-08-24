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15:56 24 أغسطس/ أب 2018
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    الشفق القطبي على مقربة من قرية لوفوزيرو في منطقة مورمانسك

    اختبار دبابة "أرماتا" في ظروف الشفق القطبي

    © Sputnik . Pavel Lvov
    رصد عسكري
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    الموضوع:
    منتدى "الجيش 2018" في روسيا (27)
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    أعلن نائب قائد القوات البرية لشؤون التسلح، فيكتور ليزفينسكي، عن اختبار دبابة تي-14 "أرماتا" في الظروف المناخية المختلفة، بما في ذلك عمل المعدات الإلكترونية في ظروف الشفق القطبي.

    وقال ليزفينسكي، على هامش المنتدى العسكري التقني "آرميا-2018": "سنجربها في الظروف المناخية المختلفة. ولن يتم اختبارها ضمن الظروف المناخية المتوسطة لروسيا، بل وفي الشمال والقطب، وقد نضطر لإرسالها إلى الجبال والصحارى".

    افتتاح منتدى آرميا 2018 (الجيش 2018 العسكري الدولي الرابع في كوبينكا بضواحي موسكو
    © Sputnik . Aleksey Kudenko
    وزارة الدفاع الروسية تحطم الرقم القياسي لتوريدات الأسلحة في منتدى "آرميا-2018"
    وأضاف نائب القوات البرية "نحن نعرف تجربة الأمريكيين السلبية مع "أبرامز إم1"، عندما تعطلت جميع المحركات خلال عاصفة في الصحراء. لذلك، لابد من تجريب كل شيء. على أي أساس سيعمل هذا الحاسوب الإلكتروني أو ذاك، وهل سيؤثر عليه الشفق القطبي".

    وقد انطلقت فعاليات معرض "آرميا-2018"، أمس الثلاثاء، بنسختها الرابعة في حديقة باتريوت بضواحي موسكو، في حدث سيستمر حتى 26 أغسطس/ آب، بمشاركة 66 دولة. ويمكن في ساحة المعرض مشاهدة أكثر من 200 آلية عسكرية.

    الموضوع:
    منتدى "الجيش 2018" في روسيا (27)

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    الكلمات الدلالية:
    دبابة أرماتا, الجيش - 2018, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا
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