بالفيديو... الكشف عن "بدلة المستقبل" للجنود الروس

عرض نموذج جديد لبدلة عسكرية مستقبلية للجنود الروس في معرض "آرميا - 2018" (الجيش - 2018) المقام حاليا في بلدة كوبينكا في ريف موسكو.

وتم تطوير البدلة من قبل مركز البحوث المختص بشؤون المحركات وشركة "اينجينيرنك" بتصميم هيكل يساعد على تحسين القوة البدنية للمقاتل، بالإضافة لحماية المفاصل والعمود الفقري.

البدلة الجديدة مصنوعة من ألياف الكربون الخفيفة، ويتراوح وزنها من 3 إلى 8 كغ، بحسب المواصفات، كما تساعد المقاتل على حمل الأوزان الثقيلة والراحة خلال السير لمسافات طويلة.

وتم اختبار البدلة على أرض الواقع في تدريبات حقيقة في عام 2017-2018، وتمت الموافقة على الهيكل الخارجي من قبل وزارتي الدفاع والداخلية الروسيتين، ويعمل المطورون على تحسينها.

ويعقد المنتدى العسكري التقني في الفترة من 21 إلى 26 آب/ أغسطس في منطقة كوبينكا بالقرب من موسكو.