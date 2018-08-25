كيف أصبح "الأسد الإسرائيلي" "تنينا صينيا"

لم يتمكن سلاح الجو الإسرائيلي حديث الولادة في أول حرب له عام 1948، بعيد تأسيس دولة إسرائيل من لعب دورا مهما فيها – لأنه كان عبارة عن مجموعة من أنواع مختلفة من الطائرات التي اشتراها تجار من جميع أنحاء العالم.

وحاول الإسرائيليون إنشاء قوات جوية تتفوق على جيرانهم سواء من حيث التكنولوجيا، أو من حيث مهارات الطيارين.

وبعد حرب أكتوبر/ تشرين الأول عام 1973، قرر الإسرائيليون صنع طائرة جديدة بمفردهم لتعويض الخسائر في هندسة الطائرات بشكل عاجل، ولكن المال في الخزانة لم يكن يكفي حينها. بالإضافة إلى ذلك، حلمت القوات الجوية بشراء "إف-15" المكلفة للغاية، وفي الوقت نفسه، كان وزير الدفاع آنذاك عيزر وايزمان (طيار سابق) يرغب في زيادة عدد الطائرات المقاتلة إلى 800. ولهذا قرروا أن الطائرة الجديدة ستكون مثل القنفذ — قوية ولكن خفيفة وبمحرك واحد (ورخيصة) وبعد حساب تكلفة الطائرة الجديدة التي كانوا يريدون صنعها وجدوا أن المال لا يكفي.

© AFP 2018 / JOHANNES EISELE مقاتلة صينية ترعب الجيش الأمريكي (فيديو وصور)

وعلى الرغم من أنه في أواخر الستينيات من القرن الماضي بدأت أرقام المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل بالتزايد، حتى أنه في عام 1974 وصل الرقم إلى أكثر من مليار دولار واستمر بالنمو، ولكن الأمر الذي لم يكن جيد بالنسبة لإسرائيل هو أن جزءا من النقود التي كانت تأتي من Foreign Military Sales — FMS كان من الممكن إنفاقها فقط على شراء الأسلحة الأمريكية

وطلبت إسرائيل من البنتاغون تطويرها طائرة جديدة خفيفة بمحرك واحد ووضعت على الطاولة رسمة لـ"لافي" (الأسد) المستقبلية. ولكن كان لدى البنتاغون خطط جدية لبيع إسرائيل "إف-16" بكثرة، وحتى "إف-16"، وفقا لموقع warhead.su

ولم يعجب البنتاغون المخطط الإسرائيلي، وحينها استخدمت إسرائيل أعنف مدفعية — جمعية العلاقات العامة الأمريكية في إسرائيل (أيباك). ونتيجة لذلك، وافق الكونغرس ومجلس الشيوخ الأمريكي على استخدام أموال شركة FMC في مشروع"Lavi"

ولكن العسكريين الأمريكيين لم ينسوا ما فعلته إسرائيل. فبدأ البنتاغون بانتقاد "لافي" في الصحافة. وكان يقول إن شراء "إف-16" أو"إف-20" سيوفر على إسرائيل عدة مليارات وستتمكن من إنفاقها على شيء مفيد مثل الأسطول.

ولكن إسرائيل حينها لم تكن تخطط لتحديث السفن وألمح البنتاغون أنه لن يقوم برعاية "لافي". وبعد ذلك أغلق مشروع "لافي" في عام1987.

وبالصدفة الغريبة، بدأت الصين في العام الذي أعقب ذلك بالعمل على تطوير طائرة مقاتلة خفيفة بمحرك واحد وحصلت على اسم " J-10 Chengdu " (التنين المتهور).

وحلقت في السماء لأول مرة في عام 1998 وسلمت الطائرات إلى القوات الجوية الصينية بعد خمس سنين.