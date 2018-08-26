طائرات حربية تشارك في أخطر عملية عسكرية (فيديو وصور)

تعد طائرات التزود بالوقود بمثابة محطات وقود طائرة، تم تصميمها لمنح المقاتلات الحربية والقاذفات الاستراتيجية القدرة على تنفيذ مهام تتطلب بقاءها في الجو لعشرات الساعات.

وتعتبر عمليات تزويد الطائرات بالوقود في الجو من بين أكثر المهام الحربية صعوبة، لأنها تتطلب تواجد الطائرتين في مدى قريب أثناء تحليقهما بسرعات عالية، ولذلك يتم تجهيز طائرات التزود بالوقود بأحدث أنظمة الملاحة الجوية، التي تمكنها من آداء تلك المهمة بكفاءة حتى في الظروف الجوية السيئة.

The McDonnell Douglas KC-10 Extender is an aerial refueling tanker aircraft operated by the United States Air Force. pic.twitter.com/JGZJId7FAm — Ron Eisele (@ron_eisele) August 13, 2018

وتعد الطائرة الروسية "إيل — 78"، وطائرة "كيه سي — 10" الأمريكية، من أضخم طائرات التزود بالوقود في العالم، وفيما يلي مواصفات كل منها.

الطائرة الروسية

حمولة الطائرة "إيل — 78 إم كيه — 90" تتجاوز 85 طنا من الوقود الخاص بالطائرات، وتعد واحدة من أفضل طائرات التزود بالوقود في العالم، بحسب موقع "روس أوبرن إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن تلك الطائرة يمكنها أن تزود جميع الطائرات الحربية وطائرات النقل العسكري بالوقود في الجو، ويستخدمها الجيش الروسي.

More good news closer ties b/w Moscow and Islamabad#Russia to refurbish Il-78 refuelling tanker aircraft for Pak Air Force. #BurnolForIndia pic.twitter.com/drusN19odR — Saraan khan (@saarankhan6) January 17, 2017

ويمكن استخدامها في تموين 3 طائرات متنوعة أثناء تواجدها في الجو، كما يمكن استخدام خزاناتها في تموين أكثر من 4 طائرات على الأرض، ويمكنها الإقلاع والهبوط في مناطق لا توجد بها مدارج مخصصة للطائرات الثقيلة.

الطائرة الأمريكية

تتجاوز سعة خزان الطائرة الأمريكية " كيه سي — 10" أكثر من 160 طن وقود، ويمكن استخدامها في تموين الطائرات العسكرية والمدنية، وتعرف بـ"كيه سي — 10 إكستندر"، ويستخدمها الجيش الأمريكي.

ويمكن للطائرة أن تجري عملية تزويد بالوقود بحد أقصى 4 آلاف لتر في الدقيقة، وهي مزودة بنظام ملاحة متقدم لمنع التصادم.