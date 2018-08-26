"التنين المائي"...طائرة عملاقة تطورها الصين (فيديو وصور)

تطور الصين طائرة "إيه جيه 600"، التي تعد أضخم طائرة برمائية في العالم، بصورة مستقلة، وتقوم باستكمال المراحل النهائية للتحليق التجريبي قبل دخولها الخدمة رسميا.

ذكرت صحيفة "تشاينا ديلي" الصينية اليوم الأحد 26 أغسطس / آب، أن الطائرة الصينية انهت عملية تحليق تجريبي بنجاح، مشيرة إلى أنها ستدخل مرحلة جديدة من الاختبارات، التي تتضمن الهبوط على سطح الماء.

وأجرت الطائرة سلسلة من الاختبارات في سبتمبر / كانون الأول الماضي، بحسب الصحيفة، التي أشارت إلى أن الطائرة مجهزة بـ4 محركات تربينية محلية الصنع.

China’s amphibious aircraft AG600 prepares for maiden flight on water pic.twitter.com/Cko8Civu7X — CGTN (@CGTNOfficial) August 26, 2018

ولفتت الصحيفة إلى أن الطائرة مصممة للمشاركة في عمليات الإنقاذ البحري، وإطفاء حرائق الغابات، والقيام بعمليات الاستطلاع الجوي.

Water wings: The AG600, China's independently-developed large amphibious aircraft, to start tests on water https://t.co/GX0DfUjDG2 pic.twitter.com/rJQ6Dxb8za — China Xinhua News (@XHNews) August 26, 2018

ويطلق على الطائرة "التنين المائي"، واستطاعت في فبراير شباط عام 2017 اجتياز اختبارات المحركات.

وتطور شركة صناعة الطيران الصينية "أفيك" الطائرة منذ 8 سنوات.

China's independently-developed large amphibious aircraft, the AG600, has completed trial flights from a land take-off and entered a new test phase from the water. https://t.co/DP0aHP8VrD pic.twitter.com/eFHdI95ra8 — China Plus News (@ChinaPlusNews) August 26, 2018

وتصل حمولة الطائرة إلى 12 طنا من المياه، ويبلغ الحد الأقصى لوزنها عند الإقلاع نحو 53.5 طن، بينما يقدر الحد الأقصى لمسافة الطيران بالنسبة لها 4500 كم، ويمكنها التحليق لمدة 12 ساعة متواصلة.