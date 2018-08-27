تزامنا مع توسيع قاعدتين جويتين… قطر تدرس إجراء عسكريا مع دولة خليجية

دبي — سبوتنيك . ووفقا لبيان صحفي صدر عن مديرية التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة القطرية، اليوم الاثنين 27 أغسطس / آب، بحث الجانبان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال التدريب المشترك وتبادل الخبرات العسكرية في مجال الدفاع الجوي بين البلدين.

وأعلن مسؤول عسكري قطري كبير، اليوم الاثنين، أن الدوحة ستوسع قاعدتين جويتين إحداهما قاعدة "العديد" التي تستضيف أكبر أسطول للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال اللواء الركن طيار أحمد إبراهيم المالكي نائب قائد القوات الجوية الأميرية القطري، في تصريحات بثتها وكالة الأنباء القطرية، إن توسيع قاعدة العديد الجوية سيساعد على استقبال الطائرات والمنظومات الجديدة التي دخلت الخدمة في القوات الجوية مثل رافال وإف-15 وتايفون وطائرات أخرى".

وأضاف المالكي أنه سيتم أيضا توسيع قاعدة الدوحة الجوية، ولم يذكر أي تفاصيل عن التكلفة المتوقعة أو الإطار الزمني المتوقع للمشروعين.