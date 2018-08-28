الجيش السوري يستعد لمعركة حاسمة في إدلب

قالت صحيفة روسية إن القوات السورية تستعد لعملية عسكرية واسعة ضد المجموعات المسلحة الإرهابية في محافظة إدلب.

وذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" أنه في إطار الاستعدادات لمعركة حاسمة في إدلب يتم نقل آليات هندسية إلى منطقة العملية الهجومية الممكنة.

ومن بين الآليات التي يتم نقلها إلى مسرح العملية العسكرية الممكنة في محافظة إدلب آليات "إم تي أو-20".

وصممت آلية "إم تي أو-20" لإنشاء الجسور فوق الأنهر والعوائق المائية الأخرى، وتحملها دبابة "تي-55".

ويبلغ طول الجسر الذي تقوم آلية "إم تي أو-20" بإنشائه 20 مترا، ويمكن أن يصل وزن الآليات العسكرية التي تسير عليه إلى 50 طنّاً. ويبلغ وزن آلية "إم تي أو-20" 37 طنا. ويمكن أن تبلغ سرعتها القصوى حين تسير على الطريق المعبد 50 كيلومترا في الساعة. ويمكن تزويدها بوقود يكفي لـ500 كيلومتر. ويقودها طاقم مكوّن من فردين.

وقالت الصحيفة إن القوات السورية قد تكون بأمس الحاجة إلى آليات بناء الجسور في سهل الغاب الذي يمكن أن تشكل ترعه الكثيرة عقبة تعيق تقدم الجيش السوري.

وقد استخدمت آليات "إم تي أو-20" على نطاق واسع في فبراير/شباط 2018، خلال عملية اقتحام مواقع الإرهابيين في الغوطة الشرقية التي أنشأ فيها الإرهابيون شبكة كاملة من العوائق المائية.