اقتراح بنشر روسيا أسلحة نووية في سوريا

صرح النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة الاقتصادية والتنمية المبتكرة وريادة الأعمال، فلاديمير غوتينيف أن الولايات المتحدة تخطت "الخط الأحمر" في علاقاتها مع روسيا.

وأعلن غوتينيف أنه يجب على الرئيس الروسي أن يفكر في الرد المناسب- تعليق الاتفاق بشأن الصواريخ النووية مع واشنطن ونشر أسلحة نووية في خارج البلاد- على سبيل المثال، في سوريا.

© Sputnik . Alexey Kudenko الجيش السوري يستعد لمعركة حاسمة في إدلب

وأضاف النائب أن هذه الخطوة تساعد "ليس فقط في تخفيف العقوبات، ولكن أيضا تسبب الضرر"، بحسب وكالات روسية.

وقال النائب: "الضغط على روسيا سيزداد فقط في مجال التعاون العسكري التقني، بما في ذلك فيما يتعلق ببيع الأسلحة إلى الخارج. نحن نرى أن الأمريكيين الآن يتحدثون عن فرض عقوبات على الدول التي ستشتري أسلحة روسية…وينبغي الاستماع إلى رأي بعض الخبراء الذين يقولون إنه يتوجب على روسيا تعليق تنفيذ اتفاق عدم نشر التكنولوجيا الصاروخية وكذلك أن تحذو حذو الولايات المتحدة وتنشر في خارج البلاد أسلحة تكتيكية نووية. وأنا لا أستبعد أن تكون إحدى الدول التي ستنشر فيها الأسلحة هي سوريا حيث يوجد عندنا قاعدة جوية محمية".

وأشار غوتينيف إلى أن الخطوة الأخرى يمكن أن تتمثل في التحول في الحسابات عند تصدير الأسلحة إلى العملات المشفرة عندما تكون مرتبطة بالذهب، مشددًا على أنه "هذا الأمر سيثير اهتمام الصين والهند وبلدان أخرى".

وختم غوتينيف أن حزمة العقوبات التالية ستجبر روسيا على "رسم خطوطها الحمراء"، وكل التدابير المقترحة ستصبح "ذريعة خطيرة للغاية".