بالفيديو...السوريون يعرضون كيف أسقطوا المقاتلة الإسرائيلية "إف-16"

نشرت قناة الإخبارية السورية مقطع فيديو يظهر عمل منظومات الدفاع الجوية للبلاد وكذلك تدمير المقاتلة الإسرائيلية "إف-16".

والجدير بالذكر أن منظومات الدفاع الجوي السورية أسقطت المقاتلة المتعددة المهام Lockheed Martin F-16I التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي التي شاركت في الضربة الجوية على الأراضي السورية يوم 10 فبراير/ شباط 2018. وسقطت الطائرة في الجزء الشمالي لإسرائيل بالقرب من كيبوتس هردوف، وتمكن الطياران من النزول بالمظلة، وأصيب أحدهما بجروح خطيرة في بطنه والآخر بجروح طفيفة. وأكدت مصادر رسمية إسرائيلية ووسائل الإعلام هذه الخسارة.