تركيا تستعجل روسيا للحصول على "إس-400"

وأفادت وكالة "Axar.az"، نقلا عن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" فيكتور كلادوف، أن الحصول على منظومات "إس-400" أصبح حدثا مهما.
ومن المقرر تسليم أول دفعة من المنظومات إلى تركيا في عام 2019.
وذكرت الوكالة أن منظومات "إس-400" لا تملك نظيرا في العالم. إذ أنها تملك مدى بعيدا وقادرة على الحماية من مختلف الأهداف الجوية.
كما أشار كلادوف إلى إمكانية الإنتاج المشترك لـ"إس-400". ولفت الانتباه إلى أن إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا العالية يتطلب وجود أساس مادي وتقني مناسب وأخصائيين مدربين، وذلك الأمر يستغرق وقتا.
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