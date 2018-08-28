تركيا تستعجل روسيا للحصول على "إس-400"

ستتمكن روسيا من تلبية طلب تركيا حول تسريع تسليم منظومات الدفاع الجوي "إس-400".

وأفادت وكالة "Axar.az"، نقلا عن مدير التعاون الدولي والسياسة الإقليمية في شركة "روستيخ" فيكتور كلادوف، أن الحصول على منظومات "إس-400" أصبح حدثا مهما.

© Sputnik . Sergei Malgavko تسليم "إس-400" لوزارة الدفاع الروسية قبل الموعد المحدد

وأشار إلى أن الجانب الروسي وجد الفرصة لتلبية طلب السلطات التركية بتسريع عملية التسليم.

ومن المقرر تسليم أول دفعة من المنظومات إلى تركيا في عام 2019.

وذكرت الوكالة أن منظومات "إس-400" لا تملك نظيرا في العالم. إذ أنها تملك مدى بعيدا وقادرة على الحماية من مختلف الأهداف الجوية.

كما أشار كلادوف إلى إمكانية الإنتاج المشترك لـ"إس-400". ولفت الانتباه إلى أن إنتاج هذا النوع من التكنولوجيا العالية يتطلب وجود أساس مادي وتقني مناسب وأخصائيين مدربين، وذلك الأمر يستغرق وقتا.