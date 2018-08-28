الكشف عن تفاصيل عمل روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي (صور+فيديو)

ويتحقق ذلك من خلال توزيع الوزن على عناصر الهيكل من أعمدة الكتف، حيث تعلق حقيبة ومن خلال تعليق أسفل الظهر وعناصر الهيكل الخارجي على طول الرجلين وحتى القاعدة في الحذاء.
ويمكن ارتداء الهيكل الخارجي خلال دقيقة واحدة وخلعه خلال 20 ثانية. ولابد للجنود من التدرب على الهيكل خلال أسبوعين لإتقان العمل معه.
وأشار رئيس المصممين أوليغ فاوستوف لقناة "RT" إلى أن الهيكل الخارجي لا يسمح للجندي بتنفيذ الحركات المفاجئة والإنزال.
- روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي© Sputnik . Vladimir Pesnya
- روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي© Sputnik . Natalia Seliverstova
- روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي© Sputnik . Natalia Seliverstova
- روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي© Sputnik . Natalia Seliverstova
- روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي© Sputnik . Vitaliy Belousov
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