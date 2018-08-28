الكشف عن تفاصيل عمل روبوت الهيكل الخارجي القتالي الروسي (صور+فيديو)

سيجهز "جندي المستقبل" الروسي بروبوت الهيكل الخارجي القتالي، الذي عرض خلال المنتدى التقني العسكري الدولي "آرميا-2018". ويسمح روبوت الهيكل الخارجي الروسي للجنود نقل حمولة تصل إلى 50 كغ.

ويتحقق ذلك من خلال توزيع الوزن على عناصر الهيكل من أعمدة الكتف، حيث تعلق حقيبة ومن خلال تعليق أسفل الظهر وعناصر الهيكل الخارجي على طول الرجلين وحتى القاعدة في الحذاء.

© Sputnik . Evgeny Biyatov السعودية تصنع أول روبوت متحدث بالعربية (فيديو)

ووفقا لمعلومات شركة " روستيخ "، فإن منتج هذا الهيكل الخارجي يصنعه من ألياف الكربون الخفيفة. والهيكل عبارة عن جهاز ميكانيكي يشابه المفاصل لدى الإنسان، ما يساعد على الوصول إلى الهندسة البشرية. وروبوت الهيكل الخارجي لا يعرقل الحركة ويمكن الجندي من تنفيذ جميع الحركات المعتادة.

ويمكن ارتداء الهيكل الخارجي خلال دقيقة واحدة وخلعه خلال 20 ثانية. ولابد للجنود من التدرب على الهيكل خلال أسبوعين لإتقان العمل معه.

وأشار رئيس المصممين أوليغ فاوستوف لقناة "RT" إلى أن الهيكل الخارجي لا يسمح للجندي بتنفيذ الحركات المفاجئة والإنزال.