أميرال روسي يتحدث عن سبب نشر أقوى مجموعة سفن في البحر المتوسط

صرح القائد السابق لأسطول بحر البلطيق، الأميرال فلاديمير فالوييف إلى وكالة "سبوتنيك"، أنه تم تعزيز القوات الروسية في البحر الأبيض المتوسط لمنع حدوث هجوم صاروخي محتمل من قبل الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي على مواقع لقوات الحكومة السورية.

ونشرت بعض وسائل الإعلام الروسية معلومات تفيد بأن روسيا بدأت بنشر أقوى مجموعة سفن حربية منذ أن شاركت في الصراع السوري.

© RIA Novosti . Vasily Batanov درع بحري لسوريا ردا على الاستفزازات الأمريكية

وتشمل المجموعة 10 سفن، بما في ذلك سفن مسلحة بصواريخ مجنحة "كاليبر" وكذلك غواصتين.

وقال فاليوييف: "تم نشر مجموعة كبيرة من القوات البحرية الروسية هناك لمنع وقوع هجوم ضد سوريا، بما في ذلك من أجل تحييد ضربات الصواريخ المجنحة "توماهوك" على أهداف البنية التحتية السورية".

وأشار الأميرال إلى أن وجود السفن الحربية الروسية في هذه المنطقة يتوافق مع العقيدة العسكرية البحرية للبلاد وتهدف إلى ضمان سلامة سوريا.

وكان الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع الروسية، اللواء إيغور كاناشينكوف قد أعلن في وقت سابق أنه وفقا لمصادر مستقلة، يستعد إرهابيو "هيئة تحرير الشام" لاستفزاز لاتهام دمشق باستخدام الأسلحة الكيماوية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب السورية.

ووفقا له، فإن التحالف الغربي الذي تقوده الولايات المتحدة يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز كذريعة لضرب مواقع حكومية في سوريا. وأشار كوناشينكوف إلى أنه وصلت قبل أيام قليلة المدمرة الأمريكية سوليفان المحملة ب56 صاروخا مجنحا إلى قاعد العديد في قطر لهذا الغرض. ونشرت في قطر القاذفة الاستراتيجية بي-1بي الأمريكية المزودة ب24 صاروخا مجنحا "جو أرض" AGM-158 JASSM.