روسيا تستبدل مكونات الصواريخ المستوردة من أوكرانيا بمكونات محلية الصنع

أفاد المكتب الإعلامي لمركز "خرونيتشيف" لصناعة الصواريخ الفضائية، بأن روسيا قد نجحت في استبدال الأسطوانات كروية الشكل التي تستخدم لتخزين الغاز في صواريخ النقل الفضائي، التي كانت تستوردها فيما مضى من أوكرانيا، بمكونات محلية الصنع.

موسكو — سبوتنيك. وقال المكتب في بيان له تلقت وكالة "سبوتنيك" نسخة منه: "لقد تم إرسال أول دفعة تجارية من الأسطوانات كروية الشكل المخصصة للصواريخ الحاملة من طراز "أنغارا" من مصنع فورونيج الميكانيكي إلى مصنع "بوليوت"، وهو فرع لمركز خرونيتشيف في مدينة أومسك.

© Sputnik . Anton Denisov روسيا تكمل تطوير مفهوم الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام

وتعتبر هذه المجموعة من الأسطوانات المصنوعة من مادة التيتانيوم أول مجموعة محلية الصنع، إذ كانت روسيا قبل عام 2014 تستورد هذه الأسطوانات من مصنع "يوجماش" في أوكرانيا.

يذكر أن عملية تصنيع هذه الأسطوانات تعتمد أساسا علي تكنولوجيا أكثر تقدما بالقياس مع التكنولوجيات المستخدمة في مصنع "يوجماش" الأوكراني.

ويذكر أيضا أن أسطوانات الغاز كروية الشكل والمصنوعة من مادة التيتانيوم تستخدم حاليا في كافة أنواع الصواريخ الحاملة المتقدمة.

وقام الجانب الروسي باتخاذ قرار استبدال الأسطوانات المستوردة من أوكرانيا بالمكونات روسية الصنع في عام 2014.