الملحق العسكري في السفارة الألمانية لدى روسيا يزور مناورات "فوستوك 2018"

أعلنت السفارة الألمانية لدى روسيا، اليوم الثلاثاء، أن الملحق العسكري في السفارة الألمانية في موسكو، العميد ارنست بيتر هورن، سيزور مناورات " فوستوك 2018" (الشرق-2018).

موسكو — سبوتنيك. وقالت السفارة لوكالة "سبوتنيك": "السيد هورن سيشارك (في مناورات "فوستوك 2018") بصفة مراقب".

هذا وصرح القائم بأعمال المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي (الناتو)، ديلان وايت، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بأن الناتو سيراقب مناورات "الشرق-2018"، معتبراً أن المناورات تظهر التركيز على إعداد القوات لنزاع واسع النطاق، مضيفا أنه تمت دعوة الملحقين العسكريين لدول حلف شمال الأطلسي في موسكو إلى المراقبة الطوعية للمناورات، ونحن ندرس هذه الدعوة.

وستجرى مناورات "الشرق-2018" في الفترة من 11 إلى 15 أيلول/ سبتمبر وستكون أكبر حدث في مجال إعداد القوات المسلحة. وحصلت المناورات على صفة دولية، وستشارك في التدريبات قوات المناطق العسكرية الشرقية والوسطى، وقوات الأسطول الشمالي، وجميع الوحدات العسكرية التابعة لقوات الإنزال الجوية، وطائرات بعيدة المدى وطائرات الشحن الجوية العسكرية، وستشارك وحدات من الصين ومنغوليا في إحدى مراحل التدريبات.